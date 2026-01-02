Ирина Шейк опубликовала ультрарусские фото с Нового года в Нью-Йорке

Супермодель Ирина Шейк опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии с празднования Нового года в Нью-Йорке. На кадрах можно заметить традиционные русские блюда: салаты селедка под шубой и оливье, а также домашние пельмени.
С нетерпением жду 2026 год. Благодарна за прошедший год и наслаждаюсь последними уютными зимними моментами. С Новым годом! — написала Шейк.
Ранее телеведущая Ольга Бузова едва не подавилась бумажкой с новогодним желанием под бой курантов. Кроме того, она обожгла пальцы, пока зажигала записку. Звезда не стала раскрывать свое желание. Она отметила, что провела душевный вечер и насыщенную ночь в гостях у продюсера Лики Бланк.
Блогер Оксана Самойлова между тем решила сделать себе подарок и приобрела двух лошадей. Она заявила, что животных зовут Монте-Карло и Олимп. Модель провела новогодние праздники в кругу самых близких людей. При этом ее мужа рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рядом с ней не было. После застолья Самойлова вместе со своими детьми устроила просмотр новогодних фильмов.