Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:27

Путин предрек миру величайший технологический прорыв за всю историю

Путин: в ближайшие годы произойдет крупнейший технологический прорыв в истории

25 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета 25 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Ближайшие 10-15 лет станут эпохой самого масштабного технологического скачка в истории человечества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета. По словам главы государства, ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект. Прямую трансляцию встречи ведет официальный Telegram-канал Кремля.

Начну с долгосрочного горизонта, речь о предстоящих 10-15 годах. Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала, — сказал глава государства.

Путин отметил, что искусственный интеллект стремительно охватывает все сферы жизни и перестраивает как рынок труда, так и само социальное устройство. Он призвал Россию быть готовой к этим переменам.

В ходе выступления глава государства также констатировал, что безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%.

Владимир Путин
Россия
прорывы
технологии
искусственный интеллект
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внезапно умерла на похоронах Лобоцкого: последние фото Веры Алентовой
В МИД России раскрыли планы Украины на проведение всеобщей мобилизации
Массовое ДТП с участием иномарок произошло в Рязани
Скандально известный экс-депутат исчез во время прогулки с собакой
Предсмертные кадры с Алентовой на похоронах попали в Сеть
Юрист ответил, может ли Долина получить отсрочку на переезд до 1 марта
«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева
Адвокат рассказал, как Лурье может взыскать с Долиной арендную плату
Жорин раскрыл, как Долина может затянуть свое выселение из квартиры
Раскрыта одна деталь смерти Алентовой
Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть
Вера Алентова умерла после прощания с Лобоцким: самые яркие фото актрисы
«Невосполнимая утрата»: Собчак о смерти Алентовой
Стали известны подробности смерти Алентовой после прощания с Лобоцким
Названо место прощания с Алентовой
«Сильный удар для кино»: звезда фильма «Любовь и голуби» о смерти Алентовой
«Потрясающие люди»: Поплавская вспомнила Меньшова после смерти Алентовой
Шохин раскрыл просьбу бизнеса к Путину по рублю
Гинеколог обозначила главные факторы женского бесплодия
Как распределить домашние обязанности после праздников без ссор
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.