Путин предрек миру величайший технологический прорыв за всю историю Путин: в ближайшие годы произойдет крупнейший технологический прорыв в истории

Ближайшие 10-15 лет станут эпохой самого масштабного технологического скачка в истории человечества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета. По словам главы государства, ключевую роль в этом процессе сыграет искусственный интеллект. Прямую трансляцию встречи ведет официальный Telegram-канал Кремля.

Начну с долгосрочного горизонта, речь о предстоящих 10-15 годах. Это уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта. Это крупнейший технологический прорыв, которого, пожалуй, еще мировая история не знала, — сказал глава государства.

Путин отметил, что искусственный интеллект стремительно охватывает все сферы жизни и перестраивает как рынок труда, так и само социальное устройство. Он призвал Россию быть готовой к этим переменам.

В ходе выступления глава государства также констатировал, что безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%.