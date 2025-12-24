В Харькове остановилось метро

В Харькове на Украине приостановлена работа метрополитена, сообщила администрация подземки в своем Telegram-канале. Причиной стали перебои с электричеством.

Движение поездов на линиях остановлено по техническим причинам, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Одессе на юге Украины. В городе были зафиксированы отключения электроэнергии.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении изменить праздничный календарь Украины. По его словам, причиной для реформы стали неудачные совпадения дат, унаследованные из прошлого. Перечень праздников, даты которых будут скорректированы, пока остается неизвестным. Также он заявил, что на Украине могут одновременно пройти выборы и референдум по мирному соглашению. Окончательное решение пока не принято.

Зеленский предложил собственный план по урегулированию украинского кризиса. В документе 20 пунктов, в том числе и пункт по территориальному вопросу.