Налет на Крым, рой БПЛА, «блогер»-шпион: как ВСУ атакуют Россию 24 декабря

В ночь на 24 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили над Россией 172 украинских беспилотника. В Тульской области на предприятии возник пожар в результате налета БПЛА. Под Ростовом-на-Дону задержали уроженца Мелитополя, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ ночью сбили украинские беспилотники

В ночь на 24 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты, расположенные на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона противника.

По данным ведомства, 110 беспилотников сбили над Брянской областью, 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, шесть — над Орловской, четыре — над Московским регионом, в том числе два летевших на Москву. Кроме того, были уничтожены дроны над Липецкой областью и по одному — над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в ходе отражения атаки БПЛА на территории одного из предприятий вспыхнул пожар. По его словам, никто не пострадал.

«В настоящее время открытое горение локализовано», — отметил он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на Тульскую область.

Какие регионы РФ подверглись налету украинских дронов утром

Утром 24 декабря над российскими регионами сбили еще два десятка дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.

«24 декабря с 07:00 до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Большинство воздушных целей ликвидировали над Крымом — девять БПЛА. Еще шесть дронов сбили в Оренбургской области, три — в Калужской, два — в Брянской. По одному БПЛА перехватили в Московском регионе, Башкирии и Белгородской области.

По словам губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, ВСУ попытались атаковать одно из предприятий региона. Он отметил, что объект получил незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Рыльск, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, крыша, окна частного дома и автомобиль получили повреждения.

«К счастью, пострадавших нет. Обязательно поможем собственнику в восстановлении», — сказал Хинштейн.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на Курскую область.

Белгородец погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль

В селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, погиб мирный житель, еще один мужчина получил ранения.

«Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Автомобиль поврежден», — написал Гладков.

Он добавил, что в городе Шебекино в результате обстрелов ВСУ были повреждены легковой автомобиль и два грузовика, в селе Маломихайловка — ангар, в хуторе Бондаренков — частный дом, коммерческий объект, а также полностью сгорела машина.

«В городе Грайворон при детонации дрона пострадали женщина и 13-летний мальчик. Они были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, где у них диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. После оказания помощи бригада СМП транспортирует их в медицинские учреждения г. Белгорода», — добавил губернатор.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на Белгородскую область.

В Новой Каховке погибла мирная жительница в результате атаки ВСУ

Один человек погиб в результате атак ВСУ на Херсонскую область, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он добавил, что еще двое гражданских получили ранения.

«В Новой Каховке удар украинских боевиков по легковому автомобилю привел к смерти 60-летней женщины. 81-летняя женщина и 65-летний мужчина получили ранения», — уточнил он.

Сальдо добавил, что в Каховке в результате обстрела противника загорелись пустующий склад и неэксплуатируемый жилой дом. В Брилевке и Раденске Алешкинского округа были повреждены дома.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Алешки, Великую Лепетиху, Голую Пристань, Каиры, Казачьи Лагеря, Подстепное, Софиевку и Старую Збурьевку, сказал губернатор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За что задержали уроженца Мелитополя под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя Мелитополя по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в региональном управлении ведомства. По данным спецслужбы, мужчина собирал и передавал на Украину информацию о дислокации российских войск.

По версии следствия, гражданин Украины, притворяясь блогером, взаимодействовал с офицером СБУ. Он собирал данные о расположении блокпостов, местах стоянки военной техники и проживания российских солдат. Украинец передавал все данные куратору через Telegram.

На время следствия фигуранта дела отправили в СИЗО. Уголовное дело возбудили по статье 276 УК РФ (шпионаж). Максимальный срок наказания составляет 20 лет лишения свободы.

Экс-депутат Верховной рады рассказал о пике эскалации украинского конфликта

Пик эскалации конфликта на Украине, вероятно, придется на предстоящие новогодние праздники, высказал мнение бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его прогнозу, ВС России могут усилить атаки на энергетическую инфраструктуру для оказания давления на Киев. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Килинкаров также отметил, что в последнее время географический охват боевых действий расширился. По его словам, «вся Украина стала полем боя».

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 декабря

Нищета, долги, отчаяние: почему солдаты ВСУ не могут прокормить свои семьи

Расплата за танкеры, Киев признал провал: новости СВО к утру 24 декабря