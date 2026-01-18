В Британии рассказали о связи США с министром Венесуэлы против Мадуро

США проводили скрытые переговоры с главой венесуэльского МВД Диосдадо Кабельо перед осуществлением операции по захвату президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, связь между Вашингтоном и Кабельо продолжается.

В частности, Вашингтон призвал чиновника воздержаться от применения ВС страны против оппозиционной силы. В материале сказано, что Кабельо не задержали в ходе операции, хотя его данные есть в деле о наркоторговле.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев усомнился в том, что во время задержания Мадуро США могли применить тайное звуковое оружие. При этом депутат не исключил, что в отношении охранников, которые пожаловались на острые симптомы недомогания во время американской операции, мог быть использован отравляющий газ.

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли помилует и освободит президента Венесуэлы. Эксперт отметил, что судебный процесс над Мадуро будет громким. При этом он не исключил и вынесение оправдательного приговора.