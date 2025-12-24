Новый год-2026
24 декабря 2025 в 07:34

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 декабря: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 24 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 172 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 110 — над территорией Брянской области, 20 — над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Калужской области, 12 — над территорией Тульской области, шесть — над территорией Орловской области, четыре — над Московским регионом, в том числе два, летевшие на Москву, три — над территорией Липецкой области и по одному — над территориями Волгоградской, Курской и Смоленской областей», — заявили в Минобороны России.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ПВО
ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
