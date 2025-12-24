Над Россией за три часа сбили 23 вражеских дрона

Над Россией за три часа сбили 23 вражеских дрона МО: утром 24 декабря над российскими регионами сбили 23 дрона ВСУ

Утром 24 декабря над российскими регионами силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Большинство ликвидировали над Крымом — девять.

24 декабря с 07:00 мск до 10:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Еще шесть БПЛА сбили в Оренбургской области, три — в Калужской области, два — в Брянской области. По одному БПЛА перехватили в Московском регионе, Башкирии и Белгородской области.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника ВСУ в небе над российскими регионами. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов.

Позже появилась информация, что в Севастополе число сбитых воздушных целей при атаке ВСУ увеличилось до пяти. Губернатор города Михаил Развожаев призвал горожан соблюдать меры предосторожности.

Тем временем губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что ВСУ попытались атаковать одно из предприятий. Он отметил, что объект получил незначительные повреждения. Предварительно, пострадавших нет.