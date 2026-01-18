Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 09:09

Зачем жевать гвоздику: врачи назвали неожиданные свойства специи

Зачем жевать сушеную гвоздику: чем она полезна и почему так популярна Зачем жевать сушеную гвоздику: чем она полезна и почему так популярна Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гвоздика — это высушенные бутоны гвоздичного дерева, которые мы привыкли видеть на кухне как ароматную специю. Ее добавляют в маринады, глинтвейн, выпечку и мясные блюда, но мало кто знает, что гвоздику можно жевать для оздоровления организма.

Целебные качества пряности

Специалисты из Великобритании и Индии связывают оздоровительный эффект гвоздики с высоким содержанием эвгенола — природного соединения с антибактериальными и противовоспалительными характеристиками. Зачем жевать сушеную гвоздику? Регулярное разжевывание бутонов помогает справиться с воспалительными процессами десен, облегчает дискомфорт при зубной боли и подавляет размножение вредных бактерий во рту. Дополнительно пряность способствует нормализации артериального давления и улучшению работы пищеварительной системы.

Правила безопасного применения

Медики рекомендуют начинать с одного-двух бутонов ежедневно, тщательно пережевывая их во рту. После разжевывания массу можно проглотить или удалить — оба подхода считаются приемлемыми. Людям, которые впервые пробуют этот метод, стоит начать с минимальной порции и внимательно отслеживать реакцию организма.

Ограничения и возможные риски

Чрезмерное увлечение специей способно спровоцировать жжение слизистых оболочек ротовой полости и пищеварительного тракта. Зачем жевать сушеную гвоздику, если существуют медицинские ограничения? От этой практики следует отказаться людям с обострением язвенной болезни, повышенной кислотностью желудка, склонностью к гипертоническим кризам и аллергией на компоненты пряности. Перед включением гвоздики в ежедневный рацион необходима консультация специалиста, особенно если вы получаете терапию гипотензивными средствами.

