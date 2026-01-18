Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 08:50

В ЕС болельщики забросали полицейских тяжелыми предметами перед матчем

Более 50 человек пострадали в стычках перед матчем в Берлине

Фото: IMAGO/Stefan Zeitz Photography/Global Look Press
Как минимум 31 болельщик и 21 правоохранитель пострадали в беспорядках перед футбольным матчем второй Бундеслиги в Берлине, передает в соцсети X полиция города. По данным ведомства, речь идет о противостоянии между клубами «Герта» (Берлин) и «Шальке 04» (Гельзенкирхен). Болельщики забросали правоохранителей различными предметами, включая части ограждения. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ.

Еще до начала игры дело дошло до нападений отдельных групп фанатов на наших сотрудников, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в бразильского футболиста, нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора, бросили кожуру от банана после матча Кубка Испании с «Альбасете». Инцидент произошел после финального свистка, когда футболист уходил с поля. До начала игры на стадионе болельщики кричали: «Винисиус, ты обезьяна».

Также фанаты из Калькутты начали швырять кресла и мусор на футбольное поле из-за быстрого выступления футболиста Лионеля Месси. Он покинул мероприятие через 20 минут после начала встречи. Звезда прибыл в Индию для открытия 21-метровой статуи в его честь. Он наблюдал за церемонией по видеосвязи, затем он поприветствовал людей с трибуны, подписал несколько футболок и удалился.

футбол
болельщики
полицейские
стычки
беспорядки
