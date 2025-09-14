Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 00:53

МВД Британии начало угрожать недовольным властью жителям Лондона

Глава МВД Британии Махмуд обещала преследование участникам протестов в Лондоне

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участники акций протеста в Лондоне могут столкнуться с уголовными преследованиями, пообещала на своей официальной странице в социальной сети X министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд. Поводом для такого заявления стали случаи нападения на полицейских во время массовых демонстраций.

В своем обращении министр поблагодарила сотрудников правоохранительных органов за работу во время протестов и подчеркнула недопустимость насилия в отношении представителей закона. Махмуд отметила, что право на мирный протест является фундаментальным для страны, однако любые противоправные действия будут строго наказываться.

Я осуждаю тех, кто напал на полицейских и причинил им телесные повреждения. Любой, кто принимает участие в преступной деятельности, ответит по всей строгости закона, — говорится в публикации Махмуд.

Акции протеста прошли в центре Лондона в субботу, собрав участников на площади Рассел-сквер. Демонстранты с национальными флагами Англии и Великобритании проследовали к правительственному кварталу Уайтхолл, выражая недовольство миграционной политикой кабинета Кира Стармера и ограничениями свободы слова. Полиция продолжает документировать нарушения в ходе акций для последующих юридических действий.

