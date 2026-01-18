Атака США на Венесуэлу
В Киеве выступили за отказ Украины от притязаний на Донбасс

Welt: в Верховной раде поддержали отказ Киева от притязаний на Донбасс

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В Верховной раде выразили мнение, что Киев должен пойти на компромисс и вывести войска из Донбасса, сообщил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Штеффен Шварцкопф. По его словам, такую точку зрения он услышал в разговоре с «чрезвычайно влиятельным парламентарием».

Он пояснил, что политик, с которой велась беседа, не стала раскрывать свою личность, опасаясь за свою политическую карьеру. Кроме того, она считает, что может подвергнуться давлению со стороны офиса президента Владимира Зеленского и украинских спецслужб.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на Константиновском и Красноармейском направлениях в Донецкой Народной Республике ключевое противостояние переместилось в воздушное пространство. Он уточнил, что стратегической целью российских сил является нарушение логистических цепочек противника.

Тем временем Кимаковский рассказал, что часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» ликвидировали в поселке Железнодорожное Запорожской области. Он отметил, что при массированном ударе погибли около 10 военнослужащих. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

