За пять часов над российскими регионами перехватили 40 дронов ВСУ

За пять часов над российскими регионами перехватили 40 дронов ВСУ МО: российские силы ПВО за пять часов уничтожили 40 украинских БПЛА

В период с 15:00 до 20:00 мск 17 января российские силы ПВО перехватили над российскими регионами 40 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Большинство сбили над Белгородской областью — 35.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Воронежской области и 1 БПЛА — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Утром 17 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Противовоздушная оборона вела работу по целям с 23:00 до 07:00 мск. Днем 17 января за три часа силы ПВО ликвидировали и перехватили 24 украинских дрона: 18 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над территорией Курской области, один — над Орловской.

Вместе с тем стало известно, что мужчина получил травмы в результате детонации БПЛА в селе Таврово под Белгородом. У него диагностировали черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.