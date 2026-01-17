Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 20:38

За пять часов над российскими регионами перехватили 40 дронов ВСУ

МО: российские силы ПВО за пять часов уничтожили 40 украинских БПЛА

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

В период с 15:00 до 20:00 мск 17 января российские силы ПВО перехватили над российскими регионами 40 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Большинство сбили над Белгородской областью — 35.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 БПЛА — над территорией Белгородской области, 2 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над территорией Воронежской области и 1 БПЛА — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Утром 17 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Противовоздушная оборона вела работу по целям с 23:00 до 07:00 мск. Днем 17 января за три часа силы ПВО ликвидировали и перехватили 24 украинских дрона: 18 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над территорией Курской области, один — над Орловской.

Вместе с тем стало известно, что мужчина получил травмы в результате детонации БПЛА в селе Таврово под Белгородом. У него диагностировали черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

Минобороны РФ
ВСУ
ВС РФ
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ
Москвич бросил на улице спящего ребенка и ушел в кафе
«Пришло время»: Трамп раскрыл планы по Ирану
ВС РФ в результате стремительного наступления освободили Прилуки
Евросоюз нарастил импорт российского чая
«Особые личностные отношения»: Медведчук о связях Зеленского и Ермака
В Таллине нашли уникальную реликвию возрастом 650 лет
Почему свечи за упокой нельзя ставить с остальными: храмовая традиция
«Лакмусовая бумажка»: глава ФКС России о санкциях от Зеленского
Самосвал влетел в пешеходный мост и «встал на дыбы»
Зоосад блокадного Ленинграда: спасение животных, история бегемота Красавицы
Климатолог рассказал, как сильно выросла средняя температура в России
Как в столовой СССР — подлива для котлет с томатной пастой
Суп харчо из говядины с рисом — пошаговый рецепт сытного ужина
Торт «Рыжик» классический: пошаговый рецепт вкусного десерта
Сотни тысяч скрытных хищных зверей заполонили европейские леса
Тесто для пельменей: все хитрости приготовления
Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Поезд насмерть сбил двух человек на железнодорожной станции
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.