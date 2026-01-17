ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА

ВСУ за три часа пытались атаковать Россию с помощью 24 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за три часа ликвидировали 24 украинских БПЛА

Силы ПВО за три часа ликвидировали и перехватили 24 украинских беспилотника над регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 18 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над территорией Курской области, один — над Орловской.

В период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что ВСУ пытались атаковать энергосистему Луганской Народной Республики с помощью не менее 10 дронов самолетного типа. Как передает пресс-служба регионального Минтопэнерго, после четырех ударов произошло возгорание, энергооборудование существенно повредилось.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.