24 декабря 2025 в 13:35

Ветеринар ответил, любят ли питомцы путешествовать

Ветеринар Шеляков: путешествие станет стрессом для питомца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Путешествие может стать стрессом для питомцев, рассказал «Москве 24» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что животные редко испытывают радость от путешествий.

Яркие примеры, которые можно увидеть в интернете, — скорее исключения. Поэтому если есть возможность не брать питомца в поездку, это идеальный вариант. Настоящую радость от путешествия животные испытывают редко, возможно, только во время совсем коротких поездок, например, на дачу, — рассказал Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что если питомца приходится брать в путешествие, необходимо тщательно подготовиться — посетить ветврача, который при необходимости выпишет седативные препараты. По его словам, такая мера поможет особенно эмоциональным животным.

Ранее кинолог Евгения Смолькина рассказала, что на Новый год собакам и другим питомцам нужно обеспечить тихое и безопасное пространство. К этому укрытию их нужно приучить за несколько дней до праздника.

