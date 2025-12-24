Ветеринар ответил, любят ли питомцы путешествовать

Путешествие может стать стрессом для питомцев, рассказал «Москве 24» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что животные редко испытывают радость от путешествий.

Яркие примеры, которые можно увидеть в интернете, — скорее исключения. Поэтому если есть возможность не брать питомца в поездку, это идеальный вариант. Настоящую радость от путешествия животные испытывают редко, возможно, только во время совсем коротких поездок, например, на дачу, — рассказал Шеляков.

Ветеринар подчеркнул, что если питомца приходится брать в путешествие, необходимо тщательно подготовиться — посетить ветврача, который при необходимости выпишет седативные препараты. По его словам, такая мера поможет особенно эмоциональным животным.

Ранее кинолог Евгения Смолькина рассказала, что на Новый год собакам и другим питомцам нужно обеспечить тихое и безопасное пространство. К этому укрытию их нужно приучить за несколько дней до праздника.