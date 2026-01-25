Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 12:41

Рябков осудил операцию США по захвату Мадуро

Рябков: Россия не меняла позицию по ситуации с похищением Мадуро

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия придерживается прежней позиции относительно американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает ТАСС, эта акция продемонстрировала открытый произвол Вашингтона в политике.

Его [Мадуро] захват был осуществлен с грубым нарушением очень многих положений международного права. Я понимаю, что у администрации США подход ко всему этому иной. Но наш подход от этого не меняется, — заявил он.

Он заявил, что Россия сразу же подняла вопрос освобождения венесуэльского лидера. Рябков подчеркнул, что это требование поддержали многие государства региона Латинской Америки и Карибского бассейна.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не станет повторять военную атаку на Венесуэлу, поскольку страны договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе. Кроме того, глава Белого дома предположил, что операция в Венесуэле могла быть актом мести со стороны госсекретаря Марко Рубио, который родился в семье кубинских беженцев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что американский лидер вряд ли помилует и освободит президента Венесуэлы. Эксперт отметил, что судебный процесс над Мадуро будет громким. При этом он не исключил и вынесения оправдательного приговора.

Россия
Сергей Рябков
США
Николас Мадуро
