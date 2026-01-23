Пластиковые деньги и 3000 островов: секреты идеального отпуска во Вьетнаме

Вьетнам — это не просто «Таиланд на минималках» с более дешевыми и привлекательными пляжными курортами, а также отличными бухтами для дайвинга. Это страна с богатой культурой и экзотическими достопримечательностями. NEWS.ru пообщался с руководителем турфирмы и тревел-блогером Наталией Ансталь, которая рассказала обо всем, что нужно знать туристу при планировании поездки. Нужна ли виза, когда лучше всего ехать, что посмотреть и многое другое — в нашем материале.

Когда ехать во Вьетнам

Время, когда стоит ехать отдыхать во Вьетнам, зависит от региона и целей поездки. Климат страны отличается, и выбор времени зависит от того, будет ли отдых пляжным, экскурсионным или активным. Также важно учитывать сезон дождей, который распределен неравномерно по регионам.

На пляжный отдых на севере страны (Ханой, Халонг, Сапа) стоит отправляться весной или осенью. В это время там тепло, свежо и мало дождей. В зимний период на севере довольно прохладно. Самое неподходящее время — с мая по сентябрь, когда в регионе жарко и влажно. В центре (Дананг, Хойан, Хюэ) лучший пляжный отдых сложится с марта по август. Температура составит порядка 25–30 градусов тепла, при этом осадков будет мало, а море спокойное. С сентября по декабрь, напротив, возможны тайфуны. На юге (Хошимин, Фукуок, Муйне) сухой сезон длится с декабря по апрель. Тогда там почти нет дождей, солнечно, вода в море спокойная и прозрачная.

Если говорить об экскурсионном туризме, то на севере осенью и весной лучшее время для трекинга и осмотра достопримечательностей. Например, для посещения рисовых террас в Сапе, когда они наполнены водой и отражают небо. В центр большинство туристов отправляются с января по август. На юге зимой господствует прохладная сухая погода, которая создает благоприятные условия для экскурсионных туров.

Вьетнам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужна ли виза

Виза во Вьетнам для россиян не нужна, если поездка планируется на срок до 45 дней. Для более длительного пребывания или при повторном въезде можно оформить электронный документ (E-visa). Также виза может потребоваться, если планируется работа в стране.

Документы, которые нужны для безвизового въезда:

загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев с момента въезда;

обратный билет или билет в третью страну (его спрашивают не всегда, но пограничник имеет право потребовать как доказательство, что турист не планирует оставаться во Вьетнаме нелегально);

медицинская страховка (официально не входит в обязательный список, но путешествовать без нее не рекомендуется).

Как расплачиваться

Местная валюта — вьетнамский донг. Интересно, что купюры изготавливаются из тонкого пластика. Это позволяет туристам брать деньги с собой, отправляясь купаться, на случай если не с кем оставить наличность на берегу. Практически везде можно расплатиться картами Visa и MasterCard, но наличные все еще в ходу. Приезжать лучше с долларами: их выгоднее менять на донги, чем евро, и намного выгоднее, чем рубли. Долларами можно расплатиться на экскурсиях, оставить в качестве чаевых. Обменять можно в банковских офисах и многочисленных обменниках.

Какие достопримечательности стоит посетить

Если вы любите экскурсии по интересным местам, Вьетнам порадует количеством исторических и природных достопримечательностей. Что точно стоит увидеть своими глазами, так это столицу Ханой со старинными буддийскими постройками, Храмом литературы XI века и наследием социалистической эпохи, включая мавзолей и секретный бункер Хо Ши Мина.

Вьетнам, Ханой: мавзолей Хо Ши Мина Фото: Carola Frentzen/dpa/Global Look Press

В Хошимине причудливо переплетаются французский колониализм, буддизм и современная архитектура. Стоит побывать на городских рынках Бен Тхань и Ку Чи, в цветущем Ботаническом саду, посмотреть на Президентский дворец и заглянуть в Музей реликвий войны.

В стране множество прекрасных природных объектов. Чего только стоят рисовые террасы в Сапе, раскинувшиеся на высокогорных равнинах в окружении бамбуковых лесов. Туристы часто отмечают бухту Халонг — это лабиринт из 3 тыс. островов, скал и пещер разного размера, разбросанных по Тонкинскому заливу. Территория признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также стоит посетить водопады Дэтянь — комплекс из двух водопадов в провинции Каобанг — и пещеру Шондонг в национальном парке Фонгня-Кебанг, где путешественники смогут увидеть сказочный подземный мир с реками и озерами.

В качестве развлекательной экскурсии можно посетить парк развлечений VinWonders в Нячанге — крупнейший во Вьетнаме. Там есть и колесо обозрения высотой около 120 метров, и башня свободного падения, и американская горка Mine Adventure. Настоящий азиатский Диснейленд.

Интересные факты

С 2025 года во Вьетнаме запрещены электронные сигареты и вейпы. За их использование может грозить штраф.

Вьетнам — довольно безопасная страна, однако иногда встречаются уличные воришки. Поэтому телефон и сумки лучше не оставлять без присмотра.

При посещении храмов (пагод) нужно прикрывать колени и плечи — это правило дресс-кода, которое демонстрирует уважение к местной культуре.

Переходя дорогу или садясь за руль во Вьетнаме, надо быть осторожным — движение довольно хаотичное, многие нарушают правила.

Люди пересекают оживленную улицу в Хошимине, Вьетнам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крайне не рекомендуется пить воду из-под крана и заказывать коктейли со льдом в нетуристических местах.

В случае поездки в сельскую глубинку и джунгли стоит сделать прививки от желтой лихорадки, лихорадки денге, бешенства, столбняка, брюшного тифа, японского энцефалита, дизентерии и гепатита.

Читайте также:

Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов

Нижний Новгород официально стал «Столицей закатов»

Россияне обновили рекорд путешествий в одну страну

Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии