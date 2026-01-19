Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 17:12

Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии

Депутат Тарбаев посоветовал россиянам отдыхать в Карелии вместо Финляндии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянам лучше отправиться отдыхать в Карелию вместо недружественной Финляндии, заявил NEWS.ru председатель Комитета по туризму и туристической инфраструктуре Сангаджи Тарбаев. По его словам, туристические направления России не оставляют равнодушными многих иностранных путешественников.

Начало года ознаменовалось громкими новостями в части визового обеспечения туризма. Например, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия и Чехия запретили обладателям российских паспортов въезд через свои внешние границы с целью туризма. Как правило, туристы из России даже в условиях чинимых ограничений находят возможности приобщиться к культурному наследию Европы. Однако я хотел бы обратить внимание на наши достопримечательности. Например, соседняя с Лапландией Карелия не уступает ей ни по красоте, ни по климату. Путешествием по России остаются довольны 95–98% иностранных путешественников. А для россиян это отдых без виз, лишних ограничений и хлопот, — поделился Тарбаев.

Он подчеркнул, что въехать в указанные страны из России для транзита в третью страну с оформленной шенгенской визой невозможно. По словам Тарбаева, использовать их территорию можно только для транзита в страну проживания, то есть для возвращения в РФ из других стран шенгенского соглашения.

Можно сожалеть об испорченных отпусках наших сограждан и возможном запрете на въезд в Шенген сроком до пяти лет. Но по факту мы имеем дело с сознательно проводимой в отношении россиян недружественной политикой, и изменений на этом направлении ожидать не приходится. Шенгенские визы россиянам выдают Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Португалия, Румыния, Словения, Франция, Хорватия и Швейцария. Обратите внимание, ряд стран перестали признавать российские небиометрические паспорта. Также после вступившего в силу 8 ноября 2025 года заявления Еврокомиссии россиянам выдаются однократные шенгенские визы, — резюмировал Тарбаев.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово жалуются на проблемы с получением шенгенских виз и въездом в страны Евросоюза. Многие сталкиваются с укороченными сроками виз, ужесточенными требованиями и отказами без объяснений.

путешествия
россияне
Финляндия
Карелия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
