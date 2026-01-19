Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 19:08

Нижний Новгород официально стал «Столицей закатов»

Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренды «Столица закатов» и «100% Россия»

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press
Нижний Новгород официально получил права на туристические бренды «Столица закатов» и «100% настоящая Россия», сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Роспатент внес товарные знаки в госреестр, закрепив их за АНО «Центр 800».

Роспатент закрепил за Нижним Новгородом туристические бренды «Столица закатов» и «100% настоящая Россия». Товарные знаки внесены в госреестр. Права на их использование закреплены за АНО «Центр 800», — написал Никитин.

Губернатор пояснил, что бренд «100% настоящая Россия» раскрывает Нижний Новгород как город с богатой природой, культурой, наукой, промыслами и достижениями, ассоциирующимися с Россией. В то же время «Столица закатов» возникла благодаря традиции жителей любоваться закатами и выросла в масштабный музыкальный фестиваль.

Ранее стало известно, что загрузка нижегородских гостиниц в высокий сезон стабильно превышает 90%. По предварительным данным, по итогам 2025 года город посетили более 5 млн туристов. Для привлечения инвестиций в сферу туризма Росреестр также опубликовал карту доступных земельных участков в регионе.

Нижний Новгород
бренды
Роспатент
туризм
