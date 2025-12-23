Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура В Нижнем Новгороде загрузка гостиниц в высокий сезон стабильно превышает 90%

В Нижнем Новгороде загрузка гостиниц в высокий сезон стабильно превышает 90%, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича. Соответствующую тему обсудили на заседании межведомственной рабочей группы.

Туристов становится больше, событий тоже, и инфраструктура работает на пределе, — подчеркнул Беркович.

На конец 2025 года в городе ожидается более 5 млн туристов. Уточняется, что Росреестр подготовил карту участков Нижегородской области для инвестиций. Она доступна на сайте ведомства в разделе «Земля для туризма».

