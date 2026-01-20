Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов Иностранные туристы приезжают в Якутию ради купания в проруби и сильных морозов

Иностранные туристы массово приезжают в Якутию ради экстремальных развлечений — они купаются в проруби, заваривают лапшу на морозе и снимают об этом ролики для соцсетей, сообщает Telegram-канал Mash. Путешественники прибыли из Бразилии, Великобритании, Китая и Мексики.

Якутия стала одним из самых популярных направлений, так как сейчас там температура воздуха опускается до минус 40 градусов. По информации канала, на Крещение турист из Бразилии окунулся в прорубь в Якутске, а путешественник из Великобритании попытался съесть лапшу на улице, но она замерзла вместе с пластиковой вилкой.

В то же время мексиканец прилетел в Россию, чтобы рассказать подписчикам, как выживать при экстремальных заморозках. Вместе с этим группа туристов из Китая отправилась в экспедицию к мысу Пакса, но из-за сильной пурги пришлось вернуться обратно.

