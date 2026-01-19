Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 11:31

Турэксперт объяснил, почему путешественники начали больше тратить в Крыму

Турэксперт Вахрушев: путешественники в Крыму тратят больше из-за роста сервиса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Туристы в Крыму тратят больше денег из-за роста сервиса, рассказал «Крыму 24» доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев. Он отметил, что за высокий уровень обслуживания путешественники готовы платить больше.

Турист всегда готов платить за хорошее обслуживание, за хороший сервис, за хорошую еду, — рассказал Вахрушев.

По словам турэксперта, сейчас в регионе начал активно развиваться гастротуризм. Он подчеркнул, что в Крыму также расширился список туристических услуг.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на туры по стране снизился в 2025 году почти на 10%. Однако в то же время выросли самостоятельные бронирования — это произошло за счет тех вариантов размещения, которые туроператоры не предлагают: квартир, апартаментов и небольших частных отелей.

Крым
туризм
сервис
туристы
