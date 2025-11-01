Россияне устроили забастовку на Кубе

Застрявшие на Кубе россияне устроили забастовку и отказались заселяться в другие отели, куда их перенаправили из-за обрушившегося на остров урагана «Мелисса», сообщил Telegram-канал Baza. 30 октября самолет с россиянами не смог приземлиться в аэропорту провинции Ольгин из-за погоды, и борт был перенаправлен на курорт Варадеро.

Изначально туристам пообещали организовать трансфер до их отелей в Ольгине, однако позже объявили, что они вынуждены будут провести отпуск в местных гостиницах. В итоге 25 россиян доставили в отель Los Cactus. Однако 15 из них отказались от заселения и устроили забастовку прямо возле ресепшена. Они жалуются на то, что спят там уже третьи сутки, испытывают нехватку еды и устали от ситуации. Они требуют обеспечить им заселение в оплаченные гостиницы и утверждают, что предложенный им отель «дешевый и грязный».

Ранее четыре человека оказались заблокированы на горном перевале Камчатки из-за мощного циклона. Автомобилисты, у которых заканчиваются продукты и топливо, подали сигнал бедствия и ожидают помощи, поскольку самостоятельный спуск невозможен. Спасательные группы направились к месту происшествия, однако их работа осложняется экстремальными погодными условиями.