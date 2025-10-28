Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 14:19

Четыре человека оказались в ледяной ловушке в горах Камчатки

Четыре человека застряли в горах Камчатки из-за мощного циклона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четыре человека заблокированы на горном перевале Камчатки из-за мощного циклона, передает Telegram-канал «112». Автомобилисты, у которых заканчиваются продукты и топливо, около часа назад подали сигнал бедствия и ожидают помощи, поскольку самостоятельный спуск невозможен.

Спасательные группы уже направились к месту происхождения, однако их работа осложняется экстремальными погодными условиями. До этого сообщалось, что регион накрыл мощный циклон со снегопадом и порывами ветра до 50 метров в секунду, что создает серьезную угрозу для проведения эвакуации.

Ранее пятеро альпинистов оказались заблокированы на вершине горы Манаслу в Непале на высоте 8163 метра. Спуск спортсменов уже несколько дней невозможен из-за неблагоприятных метеоусловий. Восхождение по новому маршруту Юго-Западной стены было успешно завершено 22 октября, однако при возвращении усилившиеся снегопад и ветер прервали их движение.

Кроме того, восемь человек, включая детей, оказались в ловушке в горах Краснодарского края из-за резкого подъема уровня реки. Несколько участников похода уже пострадали от переохлаждения, поскольку остались без необходимого снаряжения.

Камчатка
горы
люди
циклоны
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое
Самые безопасные и удобные места в самолете: как выбрать лучшие
Стали известны жуткие подробности смерти актера Романа Попова
Звезда «Молодежки» высказалась о внезапной смерти актера Попова
Стало известно, что Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом
Воробьев рассказал о благоустройстве общественных зон в Подмосковье
Как обновить ванную комнату без капитального ремонта
Повторил судьбу Фриске. Актер Роман Попов умер от рака мозга в 40 лет
Россия и Мьянма договорились об отмене визовых требований
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Шойгу раскрыл психологическую цель атак ВСУ по России
Мосгорсуд утвердил приговор сыну известного актера
Экс-резидент Comedy Club рассказал о последних месяцах жизни Попова
Шойгу раскрыл процент долетающих до целей в России украинских дронов
В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки
Последнее обращение к фанатам от умершего актера Попова попало на видео
Терапевт предупредила об опасности осенних фотосессий в листьях
Стало известно, сколько жителей ЛДНР покинули дома из-за угрозы жизни
Режиссер «Полицейского с Рублевки» высказался об умершем от рака Попове
Россиянин получил 15 лет за сотрудничество с Украиной
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.