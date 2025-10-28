Четыре человека оказались в ледяной ловушке в горах Камчатки Четыре человека застряли в горах Камчатки из-за мощного циклона

Четыре человека заблокированы на горном перевале Камчатки из-за мощного циклона, передает Telegram-канал «112». Автомобилисты, у которых заканчиваются продукты и топливо, около часа назад подали сигнал бедствия и ожидают помощи, поскольку самостоятельный спуск невозможен.

Спасательные группы уже направились к месту происхождения, однако их работа осложняется экстремальными погодными условиями. До этого сообщалось, что регион накрыл мощный циклон со снегопадом и порывами ветра до 50 метров в секунду, что создает серьезную угрозу для проведения эвакуации.

Ранее пятеро альпинистов оказались заблокированы на вершине горы Манаслу в Непале на высоте 8163 метра. Спуск спортсменов уже несколько дней невозможен из-за неблагоприятных метеоусловий. Восхождение по новому маршруту Юго-Западной стены было успешно завершено 22 октября, однако при возвращении усилившиеся снегопад и ветер прервали их движение.

Кроме того, восемь человек, включая детей, оказались в ловушке в горах Краснодарского края из-за резкого подъема уровня реки. Несколько участников похода уже пострадали от переохлаждения, поскольку остались без необходимого снаряжения.