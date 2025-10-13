Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 06:44

Восемь туристов застряли в горах из-за поднявшейся реки под Краснодаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В горах Краснодарского края восемь туристов с детьми застряли без снаряжения из-за поднявшейся реки, передает Telegram-канал SHOT. В материале уточняется, что несколько человек уже успели получить переохлаждение.

Журналисты выяснили, что россияне выбрали маршрут, включающий пихтовую поляну, лагерь «Холодный» и метеостанцию «Джуга». Ближайший крупный населённый пункт — Красная поляна в Сочи. Также по пути была река Уруштен, через нее туристы собирались переправляться на лошадях.

Однако этот вариант был отброшен как опасный. В итоге путешественники оказались отрезаны от маршрута, сейчас они ночуют на самодельном убежище из досок.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов сорвалась со склона Вилючинского вулкана. В результате двое из них погибли, выжила лишь одна туристка. Камчатские спасатели эвакуировали женщину только на следующую ночь. Медики осмотрели женщину на высоте 1,5 тыс. метров. В поисково-спасательной операции были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики.

До этого министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что шесть человек, отправившиеся в путешествие по территории урочища «Аквариум» в Камчатском крае, не вернулись назад в оговоренное время. По его словам, указанная группа не проходила процедуру обязательной регистрации.

Краснодар
горы
реки
туристы
