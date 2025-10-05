Спасатели эвакуировали выжившую туристку на Камчатке

Камчатские спасатели эвакуировали выжившую туристку на Вилючинском вулкане, передает пресс-служба МЧС региона. Там отметили, что ночью медики на высоте 1500 метров осмотрели женщину.

Она получила переохлаждение и не могла самостоятельно двигаться. Туристку на носилках спустили к подножью Вилючинского вулкана, там передали врачам. К сожалению, остальные участники восхождения — мужчина и женщина, которые сорвались, погибли от полученных травм, — указали в МЧС.

Также в ведомстве информировали, что поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. При этом были задействованы более 40 специалистов, а также волонтеры и медики.

Тем временем чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал NEWS.ru, что туристы могли поскользнуться на скалах при восхождении на камчатский вулкан Вилючинский. Он объяснил, что в начале октября склоны горы уже покрываются слоем льда.

