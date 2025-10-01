Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:02

Раскрыта судьба упавшего со 120-метрового водопада россиянина

People: российский турист сорвался со 120-метрового водопада в Азии и выжил

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российский турист сорвался с водопада Он Чао в Азии и, пролетев 120 метров, выжил, сообщает портал People. Мужчину госпитализировали с переломом ноги.

Группа из 14 туристов купалась в природном бассейне у водопада. Из-за резкого подъема уровня воды пятеро из них унесло течением. Две женщины из Мьянмы погибли, разбившись о камни на третьем уровне водопада. Еще две — гражданка США и бирманка — пропали без вести. 43-летний россиянин Андрей чудом выжил, застряв между скал.

Ранее в МЧС России рассказали, что оставшихся участников группы, в которой один скалолаз погиб, а другой получил травмы, эвакуировали с горы Фишт в Адыгее. Погибшего доставили следственным органам, пострадавшего — в больницу, еще четверых туристов сопроводили до личного автомобиля.

До этого стало известно, что турфирма «Ак-Сай Трэвел», организовавшая восхождение альпинистки Натальи Наговициной, убрала со своего сайта информацию о турах на пик Победы в Киргизии. При этом на сайте компании остались программы по восхождению на пики Ленина и Хан-Тенгри.

Азия
происшествия
туристы
спасатели
