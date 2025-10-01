МЧС раскрыло детали спасательной операции на горе Фишт

Оставшихся участников группы, в которой один скалолаз погиб, а другой получил травмы, эвакуировали с горы Фишт в Адыгее, сообщили в МЧС России. Погибшего доставили следственным органам, пострадавшего — в больницу, еще четверых туристов сопроводили до личного автомобиля.

Сегодня утром пострадавшего бортом Ка-32 эвакуировали с северного склона горы и транспортировали до кареты скорой помощи. Погибшего передали следственным органам Республики Адыгея. Еще четверых членов группы, которым не требовалась медицинская помощь, доставили к месту стоянки их личного транспорта, — рассказали в ведомстве.

Тем временем россиянка Арина Тюрина прошла пешком от Набережных Челнов до Казани за шесть дней. По словам путешественницы, она затеяла маршрут ради контента и пейзажей, которые не замечала из машины.

Ранее стало известно, что турфирма «Ак-Сай Трэвел», организовавшая восхождение альпинистки Натальи Наговициной, убрала со своего сайта информацию о турах на пик Победы в Киргизии. При этом на сайте компании остались программы по восхождению на пики Ленина и Хан-Тенгри.