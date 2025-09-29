Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 18:32

Девушка пошла пешком от Набережных Челнов до Казани ради пейзажей

Туристка Арина Тюрина прошла пешком от Набережных Челнов до Казани за шесть дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянка Арина Тюрина прошла пешком от Набережных Челнов до Казани за шесть дней, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По словам путешественницы, она затеяла маршрут ради контента и пейзажей, которые не замечала из машины.

Во время пути девушка ночевала в палатке и сначала соглашалась на помощь от водителей, но позже стала отказываться. По ее словам, ехать на попутных машинах — нечестно по отношению к самой себе. Путь в 220 километров она преодолела благополучно.

Ранее три российских альпиниста, включая пострадавшего с травмой ноги, застряли на высоте 5300 метров при спуске с Эльбруса. По предварительным данным, туристы из Белгорода не прошли обязательную регистрацию маршрута, но смогли связаться со спасателями, которые организуют операцию по эвакуации.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис между тем заявил, что туристы из стран Персидского залива проявляют особый интерес к региону: их особенно привлекает северное сияние, недоступное в их родных краях. Он отметил, что регион активно развивает направления для иностранных гостей, учитывая климатические особенности, и назвал наиболее подходящим временем для посещения ноябрь и апрель.

туристы
Россия
Казань
ходьба
Набережные Челны
