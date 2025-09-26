Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Губернатор Чибис раскрыл, туристы каких стран мечтают о северном сиянии

Чибис: туристы из стран Персидского залива едут в Мурманск ради северного сияния

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристы из стран Персидского залива проявляют особый интерес к Мурманской области, поделился губернатор Андрей Чибис в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что путешественников особенно привлекает северное сияние, которое нельзя увидеть в их родных краях.

Мы активно прорабатываем привлечение туристов из разных стран. Наши специалисты занимаются развитием направлений не только в Азии и Индии, но и в других регионах. Особый интерес проявляют страны Персидского залива, где северное сияние вызывает большой отклик, — рассказал Чибис.

Глава региона отметил, что местные власти обязательно учитывают специфические климатические параметры, важные для гостей из жарких стран. По его словам, самое оптимальное время для посещения — ноябрь или апрель.

Например, ноябрь или апрель — это оптимальное время для посещения с учетом температурных предпочтений гостей. Сейчас мы целенаправленно работаем над увеличением потока туристов из этих стран, — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что китайские туристы не проявляют значительного интереса к морским курортам России. Он подчеркнул, что, несмотря на посещение гражданами КНР российских городов, основной целью их поездок не является отдых на море.

