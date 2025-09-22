«Едут не за морем»: депутат раскрыл, чем РФ привлекает китайских туристов

Китайские туристы не проявляют значительного интереса к морским курортам России, рассказал депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с корреспондентом NEWS.ru в ходе мероприятия, посвященному Международному дню туризма и III Международному студенческому конгрессу «Туризм будущего — будущее туризма». По его словам, туристы из Китая посещают российские города, но не ради моря, а по другим причинам.

Приедете в Петербург и увидите, сколько китайских туристов регулярно приезжает в наш город. В выходные такое ощущение, что ты в Китай попал. <...> К нам они едут не за морем. Они едут совершенно за другим. Поэтому я как-то не связываю приезд китайских туристов с морем, — поделился Валуев.

Ранее аналитики зафиксировали резкий рост интереса россиян к поездкам в Китай после введения безвизового режима. За две недели число бронирований отелей выросло в 1,5 раза, а покупка авиабилетов увеличилась более чем вдвое. Наибольшей популярностью у путешественников пользуются Шанхай, Пекин и курортный Санья, на которые приходится основная доля бронирований.