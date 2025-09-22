«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:44

«Едут не за морем»: депутат раскрыл, чем РФ привлекает китайских туристов

Депутат Валуев: китайских туристов не интересуют российские морские курорты

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Китайские туристы не проявляют значительного интереса к морским курортам России, рассказал депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с корреспондентом NEWS.ru в ходе мероприятия, посвященному Международному дню туризма и III Международному студенческому конгрессу «Туризм будущего — будущее туризма». По его словам, туристы из Китая посещают российские города, но не ради моря, а по другим причинам.

Приедете в Петербург и увидите, сколько китайских туристов регулярно приезжает в наш город. В выходные такое ощущение, что ты в Китай попал. <...> К нам они едут не за морем. Они едут совершенно за другим. Поэтому я как-то не связываю приезд китайских туристов с морем, — поделился Валуев.

Ранее аналитики зафиксировали резкий рост интереса россиян к поездкам в Китай после введения безвизового режима. За две недели число бронирований отелей выросло в 1,5 раза, а покупка авиабилетов увеличилась более чем вдвое. Наибольшей популярностью у путешественников пользуются Шанхай, Пекин и курортный Санья, на которые приходится основная доля бронирований.

Китай
туристы
Госдума
Николай Валуев
видео
Семен Товстый
С. Товстый
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.