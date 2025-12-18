Валуев назвал «проклятую» страну Европы

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью программе «Легенда» на RTVI резко высказался о жизни за границей, назвав Великобританию «проклятым местом». Спортсмен признался, что за годы международной карьеры так и не смог адаптироваться к жизни вдали от России.

По словам боксера, он испытывал постоянный дискомфорт во время прибывания в США, Австралии и особенно в Англии. Не помогла даже схожесть климата с петербургским.

Все, что там, мне претит. Хотя вроде, кажется, тоже туман, море рядом, но… Какое-то место проклятое, — резюмировал Валуев.

Валуев рассказал, что в период выступлений в Германии ему неоднократно предлагали остаться там на постоянной основе, суля значительное увеличение гонораров. Однако, по словам боксера, материальная выгода его не интересовала. Германия привлекала его исключительно логистической близостью к Санкт-Петербургу, куда он мог долететь за два часа.

Ранее Валуев признался в беседе с журналистами, что в детстве сильно переживал из-за того, что не мог выполнить гимнастические упражнения на уроках физкультуры. Он рассказал, что в школе занимался в секции баскетбола.