Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:00

Валуев назвал «проклятую» страну Европы

Валуев назвал Великобританию проклятой страной

Николай Валуев Николай Валуев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью программе «Легенда» на RTVI резко высказался о жизни за границей, назвав Великобританию «проклятым местом». Спортсмен признался, что за годы международной карьеры так и не смог адаптироваться к жизни вдали от России.

По словам боксера, он испытывал постоянный дискомфорт во время прибывания в США, Австралии и особенно в Англии. Не помогла даже схожесть климата с петербургским.

Все, что там, мне претит. Хотя вроде, кажется, тоже туман, море рядом, но… Какое-то место проклятое, — резюмировал Валуев.

Валуев рассказал, что в период выступлений в Германии ему неоднократно предлагали остаться там на постоянной основе, суля значительное увеличение гонораров. Однако, по словам боксера, материальная выгода его не интересовала. Германия привлекала его исключительно логистической близостью к Санкт-Петербургу, куда он мог долететь за два часа.

Ранее Валуев признался в беседе с журналистами, что в детстве сильно переживал из-за того, что не мог выполнить гимнастические упражнения на уроках физкультуры. Он рассказал, что в школе занимался в секции баскетбола.

Великобритания
Николай Валуев
США
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До праздников или после: когда выгоднее покупать смартфон зимой
Песков высказался о политических качествах Путина
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа
Песков поставил точку в вопросе возращения России в G7
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.