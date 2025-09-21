Россияне бросились массово бронировать отели в одной азиатской стране Число бронирований отелей в городах Китая выросло в 1,5 раза за две недели

Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза, пишет РИА Новости. По словам аналитиков, на это повлияло введение властями КНР безвизового режима в отношении российских граждан с 15 сентября.

За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, — отметили специалисты.

Число купленных авиабилетов, в свою очередь, выросло более чем в два раза. Больше всего отелей путешественники из России бронируют в Шанхае. На этот город приходится почти треть от общего числа бронирований, подчеркнули в сервисе. На втором месте расположился Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья, Гуанчжоу и Гонконг.

