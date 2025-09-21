«Интервидение-2025»
Россияне бросились массово бронировать отели в одной азиатской стране

Число бронирований отелей в городах Китая выросло в 1,5 раза за две недели

Фото: Song Wen/XinHua/Global Look Press

Число бронирований отелей в Китае за две недели выросло в 1,5 раза, пишет РИА Новости. По словам аналитиков, на это повлияло введение властями КНР безвизового режима в отношении российских граждан с 15 сентября.

За две недели с момента объявления о безвизовом режиме въезда в Китай количество забронированных отелей в Поднебесной с датой заселения 15 сентября и позднее выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущими двумя неделями, — отметили специалисты.

Число купленных авиабилетов, в свою очередь, выросло более чем в два раза. Больше всего отелей путешественники из России бронируют в Шанхае. На этот город приходится почти треть от общего числа бронирований, подчеркнули в сервисе. На втором месте расположился Пекин, на долю которого приходится примерно четверть бронирований. Также в топ вошли Санья, Гуанчжоу и Гонконг.

Ранее преподаватель Иванна Перепечко рассказала, что для овладения китайским языком на уровне, достаточном для уверенного общения на нем, потребуется от четырех до пяти лет непрерывных занятий. По ее словам, овладение китайским — это вопрос дисциплины, он требует от студентов постоянства и упорства.

