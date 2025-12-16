В Кировске после реконструкции открыли культурный центр «Большевик»

В Кировске после капитальной реконструкции, в которой приняла инвестиционное участие компания «ФосАгро», торжественно открыли культурный центр «Большевик».

Этот культурный центр разместился в историческом здании первого звукового кинотеатра в Мурманской области, построенного в городе Хибиногорске (в настоящее время — город Кировск) еще в 1932 году. В торжественной церемонии открытия этого объекта приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Кировска Юрий Кузин, директор Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Абрашитов, а также все желающие жители Кировска и гости города.

«После закрытия кинотеатра, а затем и коммерческих объектов, которые его здесь сменили, в середине 90-х долгое время легендарное здание было в полуразрушенном состоянии. Мы вместе с руководством города, компанией „ФосАгро“ боролись, чтобы сохранить объект, искали решение, средства, прошли этап стройки. И проект получился. Сегодня мы с вами стоим уже в современном комплексе, отвечающем всем нынешним требованиям, где остался кинотеатр и создан ряд новых пространств, в том числе планетарий. Уверен, он будет востребован и у молодежи, и у старшего поколения, которое столько сил вложило в развитие области, города, комбината. Это очень символично — настоящий подарок для всех нас. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта», — подчеркнул во время церемонии открытия «Большевика» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: Пресс-служба ФосАрго

Здание кинотеатра является уникальным памятником архитектуры советского конструктивизма, это объект культурного наследия регионального значения. Работы по его капитальной реконструкции начались в 2022 году. Однако перед проектировщиками и строителями стояла крайне сложная задача — сохранить первозданный облик «Большевика», при этом наполнив его современным технологиями.

«Большевик», открывшийся после реконструкции, — это многофункциональное пространство, которое оснастили новейшими мультимедийными системами и оборудованием. В частности, в распоряжении гостей центра теперь имеются автоматизированный гардероб, планетарий, четыре кинозала, кинобар, детские игровые комнаты, развлекательная зона с игровыми автоматами для детей, кафе, конференц-зал и сувенирный магазин. Все эти новые пространства делают реконструированный культурный центр не только привлекательным местом для проведения досуга местных жителей, но и комфортабельным дополнением инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины», популярность которого ежегодно растет у любителей активного отдыха.

Фото: Пресс-служба ФосАрго

«Великолепно! Мы очень ждали открытия „Большевика“. И то, что теперь здесь можно не только посмотреть кино, как во времена нашей молодости, но и с пользой, познавательно провести время, сделает его востребованным и у подрастающего поколения», — поделился впечатлениями почетный житель города Кировска Николай Савоткин.

Помимо этого, летом 2025 года была благоустроена территория сквера имени С. М. Кирова около культурного центра «Большевик». Главным объектом сквера стала ротонда: на этом месте планируют проводить разные культурные мероприятия. Вокруг обустроены освещенные зоны отдыха со скамейками и газоны. Для безопасности и сохранности целостности комплекса его периметр оборудовали системой видеонаблюдения.

«Открытие обновленного культурного центра „Большевик“ — это настоящий праздник для всех жителей нашего города. Мы создали современное пространство, где каждый найдет занятие по душе: от увлекательных кинопоказов до познавательных мероприятий. Уверен, что культурный центр станет настоящей жемчужиной нашего города. Здесь будут проходить значимые культурные и образовательные события, развиваться творческие инициативы», — подчеркнул глава города Кировска Юрий Кузин.

Финансирование реконструкции объекта обошлось более чем в 1,5 млрд рублей и было произведено за счет средств компании «ФосАгро» и бюджета Мурманской области.

Фото: Пресс-служба ФосАрго

«Когда в 1930-х первый в Заполярье звуковой кинотеатр открыл двери — это была настоящая сенсация. Включаясь в проект его реконструкции совместно с правительством Мурманской области и администрацией города, мы надеялись, что обновленное пространство повторит этот успех и станет востребованным у северян. Думаю, у нас получилось. Уверен, мы по праву можем гордиться этим проектом, получилось очень красиво и современно», — заявил директор Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Абрашитов.

Первым фильмом, который смогли увидеть зрители в обновленном «Большевике», стала картина режиссера Николая Экка «Путевка в жизнь». Именно эта лента была показана в первом звуковом кинотеатре Кольского Заполярья в тот самый день его открытия — 7 ноября 1932 года.