В Кировске после реконструкции открыли культурный центр «Большевик»

В Кировске после капитальной реконструкции, в которой приняла инвестиционное участие компания «ФосАгро», торжественно открыли культурный центр «Большевик».
Этот культурный центр разместился в историческом здании первого звукового кинотеатра в Мурманской области, построенного в городе Хибиногорске (в настоящее время — город Кировск) еще в 1932 году. В торжественной церемонии открытия этого объекта приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Кировска Юрий Кузин, директор Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Абрашитов, а также все желающие жители Кировска и гости города.
«После закрытия кинотеатра, а затем и коммерческих объектов, которые его здесь сменили, в середине 90-х долгое время легендарное здание было в полуразрушенном состоянии. Мы вместе с руководством города, компанией „ФосАгро“ боролись, чтобы сохранить объект, искали решение, средства, прошли этап стройки. И проект получился. Сегодня мы с вами стоим уже в современном комплексе, отвечающем всем нынешним требованиям, где остался кинотеатр и создан ряд новых пространств, в том числе планетарий. Уверен, он будет востребован и у молодежи, и у старшего поколения, которое столько сил вложило в развитие области, города, комбината. Это очень символично — настоящий подарок для всех нас. Спасибо всем, кто участвовал в реализации проекта», — подчеркнул во время церемонии открытия «Большевика» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Здание кинотеатра является уникальным памятником архитектуры советского конструктивизма, это объект культурного наследия регионального значения. Работы по его капитальной реконструкции начались в 2022 году. Однако перед проектировщиками и строителями стояла крайне сложная задача — сохранить первозданный облик «Большевика», при этом наполнив его современным технологиями.
«Большевик», открывшийся после реконструкции, — это многофункциональное пространство, которое оснастили новейшими мультимедийными системами и оборудованием. В частности, в распоряжении гостей центра теперь имеются автоматизированный гардероб, планетарий, четыре кинозала, кинобар, детские игровые комнаты, развлекательная зона с игровыми автоматами для детей, кафе, конференц-зал и сувенирный магазин. Все эти новые пространства делают реконструированный культурный центр не только привлекательным местом для проведения досуга местных жителей, но и комфортабельным дополнением инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины», популярность которого ежегодно растет у любителей активного отдыха.
«Великолепно! Мы очень ждали открытия „Большевика“. И то, что теперь здесь можно не только посмотреть кино, как во времена нашей молодости, но и с пользой, познавательно провести время, сделает его востребованным и у подрастающего поколения», — поделился впечатлениями почетный житель города Кировска Николай Савоткин.
Помимо этого, летом 2025 года была благоустроена территория сквера имени С. М. Кирова около культурного центра «Большевик». Главным объектом сквера стала ротонда: на этом месте планируют проводить разные культурные мероприятия. Вокруг обустроены освещенные зоны отдыха со скамейками и газоны. Для безопасности и сохранности целостности комплекса его периметр оборудовали системой видеонаблюдения.
«Открытие обновленного культурного центра „Большевик“ — это настоящий праздник для всех жителей нашего города. Мы создали современное пространство, где каждый найдет занятие по душе: от увлекательных кинопоказов до познавательных мероприятий. Уверен, что культурный центр станет настоящей жемчужиной нашего города. Здесь будут проходить значимые культурные и образовательные события, развиваться творческие инициативы», — подчеркнул глава города Кировска Юрий Кузин.
Финансирование реконструкции объекта обошлось более чем в 1,5 млрд рублей и было произведено за счет средств компании «ФосАгро» и бюджета Мурманской области.
«Когда в 1930-х первый в Заполярье звуковой кинотеатр открыл двери — это была настоящая сенсация. Включаясь в проект его реконструкции совместно с правительством Мурманской области и администрацией города, мы надеялись, что обновленное пространство повторит этот успех и станет востребованным у северян. Думаю, у нас получилось. Уверен, мы по праву можем гордиться этим проектом, получилось очень красиво и современно», — заявил директор Кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андрей Абрашитов.
Первым фильмом, который смогли увидеть зрители в обновленном «Большевике», стала картина режиссера Николая Экка «Путевка в жизнь». Именно эта лента была показана в первом звуковом кинотеатре Кольского Заполярья в тот самый день его открытия — 7 ноября 1932 года.