30 августа 2025 в 23:09

Житель Ирана исполнил бесстрашный танец на спине огромной акулы

Daily Mail: мужчина в Иране взобрался на спину китовой акулы и исполнил танец

Фото: Stefan Sauer/ dpa/Global Look Press

Необычный инцидент произошел в Персидском заливе неподалеку от города Абадан, где неизвестный мужчина забрался на спину китовой акулы. Как сообщает Daily Mail, смельчак нырнул в воду, ухватился за плавник морского гиганта и уселся на его спину, после чего начал демонстрировать необычное поведение.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина не только удерживается на спине акулы, но и начинает подпрыгивать, хлопать в ладоши и даже танцевать. При этом сама китовая акула, известная своим мирным нравом, оставалась совершенно равнодушной к действиям человека.

Спустя примерно минуту наездник потерял равновесие, но снова уселся на рыбу и продолжал махать руками. Через некоторое время она, уставшая от повышенного внимания, скрылась в глубине.

Китовая акула, являющаяся крупнейшей современной рыбой, обычно не представляет опасности для человека. Однако специалисты предупреждают, что подобные действия могут причинить вред как животному, так и самим смельчакам.

Ранее белуха из аквариума в Китае чуть не откусила ноги двум дайверам. Инцидент произошел в городе Чэнду. Сначала животное набросилось на сотрудницу океанариума, но она успела отплыть. Затем белуха напала на второго дайвера, ухватила его за ласты и удерживала какое-то время. После кит попытался еще раз укусить жертву, однако мужчине удалось вырваться и уплыть.

