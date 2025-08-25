Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кит чуть не откусил ноги дайверам в аквариуме

В КНР белуха напала на двух дайверов и чуть не откусила им ноги

Фото: Zhaoqirui/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белуха из аквариума в Китае чуть не откусила ноги двум дайверам, передает Mirror. Инцидент произошел в городе Чэнду.

Сначала животное набросилось на сотрудницу океанариума, но она успела отплыть. Затем белуха напала на второго дайвера, ухватила его за ласты и удерживала какое-то время. После кит попытался еще раз укусить жертву, однако мужчине удалось вырваться и уплыть. Среди посетителей случившееся вызвало панику и страх.

Ранее в Приморье мужчина получил серьезные травмы после встречи со скатом. Он погружался с маской и ластами, когда наткнулся на морского обитателя. Пострадавший обратился в травмпункт с глубокими порезами рук, в том числе с серьезными травмами запястья. По его словам, все произошло в бухте Прогулочной на глубине около трех метров.

Также рыбаки чуть не стали жертвой акулы у берегов острова Русский. Хищница приблизилась к их лодке, начала кружить вокруг и неожиданно попыталась атаковать. Акула прокусила надувной баллон плавсредства, из-за чего мужчинам пришлось срочно возвращаться к берегу.

Китай
аквариумы
нападения
киты
