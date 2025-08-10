Ветеринары в российском городе впервые сделали УЗИ рыбе

В Зеленоградске ветеринарные врачи впервые сделали УЗИ рыбке из аквариума, сообщает Telegram-канал сети государственных ветклиник Москвы «Мосветобъединение». Владельцы бирюзовой акары заметили новообразование на ее брюшке, которое оказалось кистой с геморрагическим транссудатом внутри.

В Зеленоградской ветклинике впервые оказали помощь рыбе. У бирюзовой акары, возрастом примерно пять-семь лет, начало расти образование на брюшке, — сказано в сообщении.

В итоге хирург сделал пункцию и удалил жидкость. Операция прошла успешно, сейчас рыба уже плавает. Врачи продолжают наблюдать за акарой.

