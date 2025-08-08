Ветеринар дал советы хозяевам, как продлить жизнь кошке

Хозяевам кошек рекомендуется почаще гладить и ласково общаться с питомцами — это может продлить жизнь животным и сделать их счастливыми, заявил «Москве 24» ветеринар Михаил Шеляков. Он призвал относиться к кошкам как к детям, постоянно ухаживать за ними и ни в коем случае не бить.

Кошки неплохо улавливают нашу интонацию. Поэтому если и хочется животное за что-то поругать, можно просто низким недовольным голосом поговорить. При этом слова не важны. И, наоборот, если мы чем-то довольны, надо обязательно ласковым голосом похвалить питомца, погладить. Тогда он научится понимать, что нам нравится, а что нет, — объяснил Шеляков.

По его словам, для поддержания здоровья питомца нужно кормить его однообразным простым кормом и лишь изредка баловать лакомствами. Немаловажно также своевременно чистить лоток и убирать место отдыха кошки. Наконец, нужно раз в год делать обработку от блох и глистов, прививать животное и отдавать его на диспансеризацию.

Зоопсихолог Светлана Капустина ранее заявила, что кошку можно заставить съесть лекарство с помощью таблеткодавателя. По ее словам, его можно купить в ветеринарной аптеке.