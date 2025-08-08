Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 16:08

Ветеринар дал советы хозяевам, как продлить жизнь кошке

Ветеринар Шеляков посоветовал хозяевам почаще ласково говорить с кошками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Хозяевам кошек рекомендуется почаще гладить и ласково общаться с питомцами — это может продлить жизнь животным и сделать их счастливыми, заявил «Москве 24» ветеринар Михаил Шеляков. Он призвал относиться к кошкам как к детям, постоянно ухаживать за ними и ни в коем случае не бить.

Кошки неплохо улавливают нашу интонацию. Поэтому если и хочется животное за что-то поругать, можно просто низким недовольным голосом поговорить. При этом слова не важны. И, наоборот, если мы чем-то довольны, надо обязательно ласковым голосом похвалить питомца, погладить. Тогда он научится понимать, что нам нравится, а что нет, — объяснил Шеляков.

По его словам, для поддержания здоровья питомца нужно кормить его однообразным простым кормом и лишь изредка баловать лакомствами. Немаловажно также своевременно чистить лоток и убирать место отдыха кошки. Наконец, нужно раз в год делать обработку от блох и глистов, прививать животное и отдавать его на диспансеризацию.

Зоопсихолог Светлана Капустина ранее заявила, что кошку можно заставить съесть лекарство с помощью таблеткодавателя. По ее словам, его можно купить в ветеринарной аптеке.

ветеринары
питомцы
кошки
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
В России представили демоверсии экзаменов для мигрантов
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.