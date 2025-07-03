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03 июля 2025 в 05:00

Зоопсихолог назвала пять способов заставить кошку съесть лекарство

Зоопсихолог Капустина призвала использовать при лечении кошек таблеткодаватель

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Кошку можно заставить съесть лекарство с помощью таблеткодавателя, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, его можно купить в ветеринарной аптеке. Она отметила, что таблетка помещается в специальное устройство — кончик пиллера, который нужно положить в уголок рта кошки и нажать на поршень.

Если лекарство для кошки в жидкой форме, то его можно давать через шприц без иголки. Если это противная таблетка, то питомец вряд ли быстро ее проглотит. Для этого можно использовать специальный таблеткодаватель, его можно купить в ветеринарной аптеке. Таблетка помещается в специальное устройство — кончик пиллера. Его нужно положить в уголок рта кошки и нажать на поршень, — пояснила Капустина.

Среди других способов зоопсихолог выделила измельчение таблетки в порошок и смешивание с кормом, нанесение лекарства на нос кошки, заворачивание таблетки в мясо или прямое размещение на корне языка. По ее словам, каждый метод требует учета особенностей поведения животного, так как питомцы часто распознают обман и отказываются от еды с лекарством.

Чтобы дать таблетку кошке, попробуйте измельчить ее до порошкообразного состояния и добавить во влажный корм. Желательно, чтобы животное к этому времени серьезно проголодалось. Однако, почувствовав неприятный вкус, кошка может наотрез отказаться от любимого корма. В таком случае попробуйте смешать полученный порошок с соусом от влажного корма и намазать ей на кончик носа. Еще можно завернуть таблетку в кусочек мяса или надежнее раскрыть кошке рот и положить таблетку на корень языка. Приподнимите животному голову и нажмите пальцами на основание челюсти. После этого быстро положите таблетку животному на язык и обязательно помассируйте шею вдоль пищевода, — резюмировала Капустина.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова заявила, что кошек необходимо кормить одним видом корма, чтобы обеспечить их здоровье и долголетие. По ее словам, правильное питание, основанное на мясных продуктах, помогает избежать проблем с пищеварением и другими органами.

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