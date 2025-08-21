В Приморском крае скат покалечил ныряльщика В Находке ныряльщик получил серьезные раны при встрече со скатом

В Приморье мужчина получил серьезные травмы после встречи со скатом, сообщили в Находкинской городской больнице. Он погружался с маской и ластами, когда наткнулся на морского обитателя.

Пострадавший обратился в травмпункт с глубокими порезами рук, в том числе с серьезными травмами запястья. По его словам, все произошло в бухте Прогулочной на глубине около трех метров. Мужчина заметил ската и попытался рассмотреть его ближе, однако случайно задел хвост рыбы.

Дайвер поначалу почти не чувствовал боли. Только когда он выбрался на берег, мужчина понял, что с ним произошло. Первую помощь пострадавшему оказала его жена, после чего супруги обратились в больницу. Медики обработали раны и назначили амбулаторное лечение.

