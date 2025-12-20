В российском городе авария на теплосетях вызвала ЧС В Находке введен режим ЧС из-за аварии на участке теплопровода

В городе Находке Приморского края ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте». Причиной стала авария, произошедшая на магистральном участке теплопровода.

По информации администрации, в ночь на 20 декабря в районе улицы Спортивной в результате дорожного происшествия была серьезно повреждена магистральная теплотрасса. Из-за этого пришлось отключить теплоснабжение. Оно было прекращено более чем в 50 жилых домах и нескольких социальных учреждениях. В общей сложности авария затронула более 7000 человек.

На месте уже ведутся восстановительные работы. Для сотрудников, занятых на ремонте, организовали пункт питания и обогрева. В связи с морозной погодой для семей с детьми, инвалидов и пенсионеров создали пункты временного размещения в городских гостиницах.

Ранее аварийная бригада приступила к ремонтным работам на теплотрассе в Новосибирске. В результате аварии температура подачи тепла была снижена. До этого прекратили работу отопительные системы в школах, детских садах и жилых домах Ангарска. Причиной также стала авария на станции. На ТЭЦ-9 вышел из строя второй котел, что привело к введению в городе режима повышенной готовности.