Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 08:26

В российском городе авария на теплосетях вызвала ЧС

В Находке введен режим ЧС из-за аварии на участке теплопровода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В городе Находке Приморского края ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте». Причиной стала авария, произошедшая на магистральном участке теплопровода.

По информации администрации, в ночь на 20 декабря в районе улицы Спортивной в результате дорожного происшествия была серьезно повреждена магистральная теплотрасса. Из-за этого пришлось отключить теплоснабжение. Оно было прекращено более чем в 50 жилых домах и нескольких социальных учреждениях. В общей сложности авария затронула более 7000 человек.

На месте уже ведутся восстановительные работы. Для сотрудников, занятых на ремонте, организовали пункт питания и обогрева. В связи с морозной погодой для семей с детьми, инвалидов и пенсионеров создали пункты временного размещения в городских гостиницах.

Ранее аварийная бригада приступила к ремонтным работам на теплотрассе в Новосибирске. В результате аварии температура подачи тепла была снижена. До этого прекратили работу отопительные системы в школах, детских садах и жилых домах Ангарска. Причиной также стала авария на станции. На ТЭЦ-9 вышел из строя второй котел, что привело к введению в городе режима повышенной готовности.

режим ЧС
Находка
регионы
теплосети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогнозируют бойню для ВСУ в зоне СВО
Дмитриев полетел в Майами
Российский баскетболист помог команде в рамках своего дебюта в НБА
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на следующей неделе
Сразу две украинские бригады сбежали с передовых позиций
Ученые рассказали о странном поведении кометы 3I/ATLAS
На ЗАЭС предупредили о риске чернобыльского сценария из-за Киева
Тарталетки «Золотой стандарт» — икра и рыба в одном флаконе!
Трамп в шутку присудил себе $1 млрд из американской казны
В НАТО сделали неутешительный прогноз для Украины
Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта
В российском городе авария на теплосетях вызвала ЧС
В Сербии назвали армии стран Евросоюза ЛГБТ-бригадами
Фаза Луны сегодня, 20 декабря 2025 года. Что принесет последнее новолуние
Арестованный экс-министр пожаловался на здоровье в суде
Два российских аэропорта временно перестали обслуживать авиарейсы
Долина споет песню Инстасамки: кто еще из звезд выступит в Новый год
Предательство командования, бои у Купянска: новости СВО к утру 20 декабря
Пытавшегося вступить в ряды террористов школьника отправили в колонию
«Резкое похолодание»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.