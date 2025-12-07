В Новосибирске на теплосети обнаружили дефект В Ленинском районе Новосибирска на теплосети обнаружили дефект

В Новосибирске ремонтная бригада устраняет прорыв на теплотрассе, сообщает «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Уточняется, что из-за аварии снижена температура подачи тепла.

Ремонтные бригады выехали на место, занимаются поиском поврежденного участка сети и его локализацией. На ул. Связистов и прилегающих улицах значительно снижены параметры теплоснабжения. После локализации места дефекта они будут восстановлены, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что батареи перестали работать в школах, садах и жилых домах Ангарска из-за аварии на станции. Вышел из строя второй котел на ТЭЦ-9, поэтому в городе введен режим повышенной готовности, мастера обещают закончить работы к 11 декабря. На это время специалисты планируют подключать третий котел. Таким образом планируется поднять температуру радиаторов.

До этого в подмосковном городе Раменское произошел сбой в электроснабжении. Десятки жилых домов остались без электричества из-за аварии. Аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам на поврежденной сети.