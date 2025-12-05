Детские сады остались без тепла из-за коммунальной аварии в Южно-Сахалинске Крупная коммунальная авария произошла на теплотрассе в Южно-Сахалинске

Последствия крупной коммунальной аварии на теплотрассе устраняют в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. Количество оставшихся без отопления зданий не уточняется.

В районе улицы Бумажной было обнаружено повреждение на участке сети. Из-за коммунальной аварии в областной столице без тепла остались дома, школы и детские сады, — говорится в сообщении.

На месте работают шесть специалистов и три единицы техники. Ситуация находится на контроле правительства региона.

Ранее пресс-служба СУ СК по Омской области сообщила, что пожилой житель Омска провалился в лужу с кипятком, которая образовалась из-за повреждения подземного трубопровода. Пенсионер получил ожоги 60% тела. Его доставили в больницу, медики оценивают его состояние как тяжелое. СК возбудил уголовное дело против работников АО «Тепловая компания» по статье о халатности.

До этого крупная авария на трубопроводе произошла в Новороссийске, где из-под земли начал бить мощный фонтан воды высотой до 10 метров. Коммунальная авария случилась в районе частной жилой застройки. На месте происшествия работали аварийные службы, специалисты занимались локализацией утечки и устранением последствий прорыва водопровода.