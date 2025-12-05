ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:39

Детские сады остались без тепла из-за коммунальной аварии в Южно-Сахалинске

Крупная коммунальная авария произошла на теплотрассе в Южно-Сахалинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Последствия крупной коммунальной аварии на теплотрассе устраняют в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. Количество оставшихся без отопления зданий не уточняется.

В районе улицы Бумажной было обнаружено повреждение на участке сети. Из-за коммунальной аварии в областной столице без тепла остались дома, школы и детские сады, — говорится в сообщении.

На месте работают шесть специалистов и три единицы техники. Ситуация находится на контроле правительства региона.

Ранее пресс-служба СУ СК по Омской области сообщила, что пожилой житель Омска провалился в лужу с кипятком, которая образовалась из-за повреждения подземного трубопровода. Пенсионер получил ожоги 60% тела. Его доставили в больницу, медики оценивают его состояние как тяжелое. СК возбудил уголовное дело против работников АО «Тепловая компания» по статье о халатности.

До этого крупная авария на трубопроводе произошла в Новороссийске, где из-под земли начал бить мощный фонтан воды высотой до 10 метров. Коммунальная авария случилась в районе частной жилой застройки. На месте происшествия работали аварийные службы, специалисты занимались локализацией утечки и устранением последствий прорыва водопровода.

ожоги
прорывы
теплотрасса
Сахалин
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Организаторов банного борделя в Москве ждет суд
Мужчина вместо штрихкода показал сотруднице ПВЗ половой орган
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.