Власти российского региона пошли на радикальные меры из-за лютого мороза

В городе Бодайбо, который находится в Иркутской области, был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Причиной стало то, что жители остались без водоснабжения и отопления. В городе произошло локальное перемерзание центрального водопровода.

Введен режим ЧС локального характера, он касается территории домов, которые остались без отопления. Напомню, из-за перемерзания водовода была остановлена работа четырех котельных. Всю ночь аварийные бригады отогревали магистраль. Эта работа продолжается и в данную минуту, — заявил руководитель.

Температура в квартирах опустилась до семи градусов тепла. Волонтерские организации доставляют в пострадавший город питьевую воду и дополнительные обогревательные приборы. Для пострадавших от аварии уже подготовлены специальные пункты временного размещения.

Дневная температура воздуха в Бодайбо составляет минус 34 градуса. В ночное время столбик термометра опускается до отметки минус 45 градусов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что все образовательные учреждения переходят на дистанционный формат работы. Такое решение принято в связи с аномально низкими температурами воздуха. Он также добавил, что для отдельных категорий учащихся будут организованы дежурные группы и классы.