«Не можем рисковать»: школы приграничного региона переведут на дистант

Образовательные учреждения Курской области переходят на дистанционный формат обучения из-за аномальных холодов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он добавил, что будут организованы дежурные группы и классы для тех детей, которых не с кем оставить дома.

С 31 января по 4 февраля синоптики прогнозируют до минус 26 градусов днем и до минус 32 градусов ночью. Поручил временно перевести школы и детские сады Курской области на дистант. В ближайшие пять дней в регионе будет очень холодно. Конечно, в такие морозы мы не можем рисковать здоровьем наших детей, — написал он.

Губернатор выразил надежду на понимание со стороны родителей, подчеркнув, что в сильные морозы отправлять детей в детские сады и школы небезопасно. Он также отметил, что временный переход на дистанционное обучение не должен повлиять на качество образовательного процесса.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что удаленный формат работы в морозы поможет защитить здоровье сотрудников. Он предложил законодательно закрепить право на дистант при неблагоприятных погодных условиях. По его словам, регионы должны самостоятельно определить пороговые значения температуры.