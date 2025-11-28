День матери
28 ноября 2025 в 14:38

Ветеринары из Москвы спасли кота с более чем 20 пулевыми ранениями

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Московским ветеринарам удалось спасти кота с более чем 20 пулевыми ранениями, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичной госветслужбы. Кот по кличке Тимофей пострадал во время прогулки в частном секторе.

У него был пробит кишечник в 24 местах, в двух местах — селезенка, также пули попали в грудную клетку и мышцы бедра, — рассказали в ведомстве.

Кот перенес операцию благополучно и вскоре начал выздоравливать. Сейчас его здоровью ничего не угрожает — Тимофей завершил курс лечения и полностью поправился.

Ранее сообщалось, что ветеринары в Москве смогли вылечить кролика со сложным переломом голени со смещением осколков кости. Кролику провели интрамедуллярный остеосинтез под ингаляционной анестезией.

