25 ноября 2025 в 17:31

Ветеринары из Москвы вылечили кролика со сложным переломом лапы

Ветеринарный врач Ветеринарный врач Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Ветеринары в Москве смогли вылечить кролика со сложным переломом лапы, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу госветслужбы столицы. К медикам попало животное по кличке Шарлотта.

До этого в сторонней клинике на лапу наложили лангету, но при обследовании выяснилось, что у кролика перелом голени со смещением осколков кости, — рассказали в пресс-службе.

Кролику провели интрамедуллярный остеосинтез под ингаляционной анестезией. Сейчас животное снова может прыгать после длительной реабилитации.

Ранее сообщалось, что пятилетний бульдог по кличке Алмазик был экстренно прооперирован в Санкт-Петербурге после того, как съел нижнее белье хозяйки. Владелица питомца обнаружила пропажу вещей с сушилки и сразу предположила, что питомец мог их проглотить.

