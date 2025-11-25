Ветеринары из Москвы вылечили кролика со сложным переломом лапы

Ветеринары в Москве смогли вылечить кролика со сложным переломом лапы, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу госветслужбы столицы. К медикам попало животное по кличке Шарлотта.

До этого в сторонней клинике на лапу наложили лангету, но при обследовании выяснилось, что у кролика перелом голени со смещением осколков кости, — рассказали в пресс-службе.

Кролику провели интрамедуллярный остеосинтез под ингаляционной анестезией. Сейчас животное снова может прыгать после длительной реабилитации.

