17 августа 2025 в 13:28

Рыбаки у острова Русский чуть не стали кормом для акулы

Акула напала на лодку рыбаков вблизи острова Русский

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У побережья острова Русский рыбаки столкнулись с акулой, которая проявила интерес к их лодке и даже попыталась ее укусить, передает KP.RU. Инцидент произошел в Уссурийском заливе недалеко от Владивостока.

Хищница начала кружить вокруг рыбацкого судна, из-за чего мужчины поспешили поднять садок с уловом, говорится в сообщении. Однако акула не отступила и в итоге прокусила надувной баллон лодки. Рыбакам пришлось спешно возвращаться к берегу, подкачивая плавсредство прямо во время движения.

Ранее стало известно, что в турецком Бодруме спасатели экстренно вывели отдыхающих из воды после того, как акул и дельфинов заметили у берега при помощи дронов. Отмечается, что хищники двигались цепочкой друг за другом, из-за чего туристам пришлось ждать, пока они покинут прибрежную зону. Позже купание возобновилось.

Кроме того, в США 18-летний серфинг-инструктор Сэм Холлис чуть не стал жертвой нападения акулы во время занятий на пляже Нью-Смирна-Бич во Флориде. Хищница схватила его за ногу и попыталась стянуть с доски, но Холлис сумел отбиться ударом ноги.

акулы
рыбаки
лодки
Владивосток
