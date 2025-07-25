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25 июля 2025 в 10:53

Молодой серфингист едва не стал жертвой нападения акулы

В США 18-летний инструктор по серфингу отбился от акулы ногой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Акула набросилась на 18-летнего инструктора по серфингу Сэма Холлиса во время занятий на пляже Нью-Смирна-Бич в американском штате Флорида, сообщает телеканал CBS News. Она схватила молодого человека и попыталась стащить с доски. Серфингист смог отбиться от хищника, ударив его ногой.

Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: «Я тобой перекушу», — вспомнил Холлис.

В результате серфингист получил травмы, однако они оказались неопасными для жизни. Его доставили в больницу. При этом сам Холлис отметил, что не собирается бросать заниматься серфингом из-за произошедшего.

Нет причин бросать то, что любишь, из-за одного неприятного случая, — убежден американец.

Ранее кандидат биологических наук, дайвер-инструктор Михаил Сафонов предупредил желающих провести отпуск во Владивостоке туристов, что в Японском море встречаются опасные для человека акулы. По его словам, они заплывают туда с более южных регионов. При этом наибольшую опасность для людей представляет акула-мако.

США
Флорида
акулы
серфинг
нападения
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