Молодой серфингист едва не стал жертвой нападения акулы В США 18-летний инструктор по серфингу отбился от акулы ногой

Акула набросилась на 18-летнего инструктора по серфингу Сэма Холлиса во время занятий на пляже Нью-Смирна-Бич в американском штате Флорида, сообщает телеканал CBS News. Она схватила молодого человека и попыталась стащить с доски. Серфингист смог отбиться от хищника, ударив его ногой.

Она схватила меня за ногу и попыталась стащить с доски, будто говоря: «Я тобой перекушу», — вспомнил Холлис.

В результате серфингист получил травмы, однако они оказались неопасными для жизни. Его доставили в больницу. При этом сам Холлис отметил, что не собирается бросать заниматься серфингом из-за произошедшего.

Нет причин бросать то, что любишь, из-за одного неприятного случая, — убежден американец.

Ранее кандидат биологических наук, дайвер-инструктор Михаил Сафонов предупредил желающих провести отпуск во Владивостоке туристов, что в Японском море встречаются опасные для человека акулы. По его словам, они заплывают туда с более южных регионов. При этом наибольшую опасность для людей представляет акула-мако.