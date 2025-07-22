Стало известно, где в России обитают смертельно опасные акулы

Все туристы, желающие провести отпуск во Владивостоке, должны помнить, что в Японском море встречаются акулы, опасные для человека, сообщил NEWS.ru кандидат биологических наук, дайвер-инструктор Михаил Сафонов. По его словам, туда они могут заплывать с более южных регионов.

Опасные для человека акулы водятся в Японском море на Дальнем Востоке близ Владивостока, куда они могут заходить с субтропических вод. Эти хищные рыбы есть практически во всех морях России, но те, что обитают на севере или в Черном море, опасности не представляют, — прокомментировал Сафонов.

Он отметил, что в Балтийском, Азовском и Каспийском морях акул нет вообще. Самую большую опасность для людей представляет акула-мако: если она покусает, человек может получить серьезную травму или скончаться от потери крови.

Ранее сообщалось, что гигантскую акулу заметили в одной из акваторий Владивостока в районе Токаревского маяка. Несколько лет назад на Ямайке гигантский хищник набросился на школьника и откусил ему голову, останки мальчика нашли на следующий день. В свою очередь, специалист по нападению акул Петр Британов рассказал, что случаи нападения акул встречаются из-за желания туристов сделать красивые фотографии рядом с ними.