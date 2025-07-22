Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 13:05

Гигантскую акулу заметили у берегов Владивостока

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Владивостока сообщили о появлении гигантской акулы в городской акватории, передает издание «Восток Медиа». Видео с огромной рыбой было опубликовано в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что заметили хищника в районе Токаревского маяка.

Они описывают его как крупного представителя своего вида. Автор видео высказал предположение, что это не сельдевая акула, а более крупный вид, передает издание.

Ранее в Индии рыбаки из Одиши поймали огромного редкого сома и получили за него щедрое вознаграждение. Анантрам Мудули и Сужит Сетхи из деревни Биника признались, что сначала приняли улов за крокодила. За свой улов мужчины получили вознаграждение в размере 300 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 272 тысячам рублей.

В Турции, омываемой водами четырех морей — Средиземного, Эгейского, Мраморного и Черного, люди, приезжающие на отдых, сталкиваются с проблемой нападения акул на побережье. Местные жители и туристы активно делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых запечатлены эти хищники. На некоторых кадрах можно увидеть, как акулы атакуют рыбацкие лодки.

акула
Владивосток
хищники
море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли судьбу уличных животных, которых запретят кормить
Эвакуация региона, мародеры, художник — агент СБУ: ВСУ атакуют РФ 22 июля
Баку передал России свидетельства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
«Украинский капкан»: сенатор назвал главную ошибку Трампа
«Сыновий долг»: в Совфеде высказались о лечении родителей Сырского в Москве
На российском теплоходе обнаружили вспышку инфекции
Демограф рассказал, как разница в доходах укрепляет брак
Трамп решил разорвать отношения США и ЮНЕСКО
«Москвич» открыл продажи нового флагманского кроссовера
Женщинам перечислили скрытые барьеры на пути к высокой зарплате
Слив служебной информации в Telegram обернулся делом для полицейских
Подростки раздели догола и жестоко избили 17-летнего парня
Названы главные причины роста тарифов на ЖКУ
В ГД отреагировали на отправку главкомом ВСУ денег в Россию
Онищенко рассказал, как обезопасить себя при задержках рейсов
Над Россией перехватили две ракеты большой дальности «Нептун»
Двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП в Дагестане
«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре
Королевская семья Британии 22 июля: новости, ненависть Карла III к Миддлтон
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 июля, фото и видео
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.