Гигантскую акулу заметили у берегов Владивостока

Жители Владивостока сообщили о появлении гигантской акулы в городской акватории, передает издание «Восток Медиа». Видео с огромной рыбой было опубликовано в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что заметили хищника в районе Токаревского маяка.

Они описывают его как крупного представителя своего вида. Автор видео высказал предположение, что это не сельдевая акула, а более крупный вид, передает издание.

Ранее в Индии рыбаки из Одиши поймали огромного редкого сома и получили за него щедрое вознаграждение. Анантрам Мудули и Сужит Сетхи из деревни Биника признались, что сначала приняли улов за крокодила. За свой улов мужчины получили вознаграждение в размере 300 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 272 тысячам рублей.

В Турции, омываемой водами четырех морей — Средиземного, Эгейского, Мраморного и Черного, люди, приезжающие на отдых, сталкиваются с проблемой нападения акул на побережье. Местные жители и туристы активно делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых запечатлены эти хищники. На некоторых кадрах можно увидеть, как акулы атакуют рыбацкие лодки.